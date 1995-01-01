Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно вызова в национальную команду новых футболистов.

    «Бакаев и Баринов уже появились в сборной и играли. Караваев провел несколько матчей. Двери в сборную открыты для всех. Соболев тот же привлекался. Мы делом доказываем, что мимо никого не проходим.

    Моя задача — внимательно наблюдать. Дайте Чалову немного успокоиться. Его все время толкают туда, к чему, возможно, он еще не готов. Вам нужны голы, а нам — полезность.

    Комличенко хорошо стартанул в РПЛ, а потом заболел. Разговаривал с ним четыре дня назад. Он вышел в последнем матче, но пока этот не тот Комличенко, которого мы знаем. Он принял решение перейти в «Динамо». Наша задача — максимально его поддержать.

    Вам легче жонглировать фамилиями. Сказали — забыли. А нам просто авансы раздавать не хотелось бы», – сказал Черчесов.

    • 3 сентября сборная России начнет выступление в Лиге наций. Первый соперник – сборная Сербии.
    • Перед матчами турнира Черчесов рассчитывает провести контрольные игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8432

      KOLBIS 1 час назад

      Здесь Саламыч прав,уровень совсем упал у Федора,проблема то в чем,вроде и не зазвездился особо...???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      GreyDM > KOLBIS 54 минуты назад

      пару неудачных матчей провёл, и начали клевать его (причём в основном журналюги , а не болелы), и как следствие психологически надломился,как мне кажется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2127

      Бухбух 1 час назад

      А зачем Чалову успокаиваться, если он и не напрягается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1600

      Genz 1 час назад

      Чалов играл нормально при Слуцком. Сейчас время ушло Феди ,пора уходить из футбола

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77404
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru