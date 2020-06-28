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  • Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

28 июня 2020, 19:34
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно вызова в национальную команду новых футболистов.

«Бакаев и Баринов уже появились в сборной и играли. Караваев провел несколько матчей. Двери в сборную открыты для всех. Соболев тот же привлекался. Мы делом доказываем, что мимо никого не проходим.

Моя задача — внимательно наблюдать. Дайте Чалову немного успокоиться. Его все время толкают туда, к чему, возможно, он еще не готов. Вам нужны голы, а нам — полезность.

Комличенко хорошо стартанул в РПЛ, а потом заболел. Разговаривал с ним четыре дня назад. Он вышел в последнем матче, но пока этот не тот Комличенко, которого мы знаем. Он принял решение перейти в «Динамо». Наша задача — максимально его поддержать.

Вам легче жонглировать фамилиями. Сказали — забыли. А нам просто авансы раздавать не хотелось бы», – сказал Черчесов.

  • 3 сентября сборная России начнет выступление в Лиге наций. Первый соперник – сборная Сербии.
  • Перед матчами турнира Черчесов рассчитывает провести контрольные игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Караваев Вячеслав Комличенко Николай Баринов Дмитрий Бакаев Зелимхан Соболев Александр Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Бухбух
1593362448
А зачем Чалову успокаиваться, если он и не напрягается.
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KOLBIS
1593363506
Здесь Саламыч прав,уровень совсем упал у Федора,проблема то в чем,вроде и не зазвездился особо...???
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