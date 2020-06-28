Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно вызова в национальную команду новых футболистов.

«Бакаев и Баринов уже появились в сборной и играли. Караваев провел несколько матчей. Двери в сборную открыты для всех. Соболев тот же привлекался. Мы делом доказываем, что мимо никого не проходим.

Моя задача — внимательно наблюдать. Дайте Чалову немного успокоиться. Его все время толкают туда, к чему, возможно, он еще не готов. Вам нужны голы, а нам — полезность.

Комличенко хорошо стартанул в РПЛ, а потом заболел. Разговаривал с ним четыре дня назад. Он вышел в последнем матче, но пока этот не тот Комличенко, которого мы знаем. Он принял решение перейти в «Динамо». Наша задача — максимально его поддержать.

Вам легче жонглировать фамилиями. Сказали — забыли. А нам просто авансы раздавать не хотелось бы», – сказал Черчесов.