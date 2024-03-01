Соболев ответил «Факелу» на сообщение об агрономах

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил «Факелу», пресс-служба которого ранее пошутила в связи с проблемами с газоном на «Лукойл Арене».

«Спартак», агрономы в городе?» – было написано в сообщении воронежского клуба.

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» – отреагировал Соболев.