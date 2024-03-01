Соболев ответил «Факелу» на сообщение об агрономах

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил «Факелу», пресс-служба которого ранее пошутила в связи с проблемами с газоном на «Лукойл Арене».
«Спартак», агрономы в городе?» – было написано в сообщении воронежского клуба.
«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» – отреагировал Соболев.
- 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
- 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения домашней встречи 20-го тура с «Факелом».
- Футболисты и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже после гостевого матча 13-го тура, прошедшего 28 октября.