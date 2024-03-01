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    Соболев ответил «Факелу» на сообщение об агрономах

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил «Факелу», пресс-служба которого ранее пошутила в связи с проблемами с газоном на «Лукойл Арене».

    «Спартак», агрономы в городе?» – было написано в сообщении воронежского клуба.

    «А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» – отреагировал Соболев.

    • 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
    • 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения домашней встречи 20-го тура с «Факелом».
    • Футболисты и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже после гостевого матча 13-го тура, прошедшего 28 октября.

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    Источник: телеграм-канал Sobolev7

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    01.03.2024 11:33
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    Комментарии (34)
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    Cleaner
    1709282533
    29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества команд пришла к выводу о несоответствии команды «СПАРТАК» регламенту лиги и стандартам РФС. А я ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Скай
    1709283085
    ипать, колхозня воронежская уже забыла, что в октябре у них с полем творилось.
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    acor94
    1709283301
    Думаю, можно дисквалифицировать его на пару матчей, за прямое оскорбление команды.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709283699
    Соболев то сам знает про агрономов)) может рыжий аьаскаль знает!? Не знают) а вот барыга наркоделец должен знать на чем растет его зелье
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    Strig
    1709285680
    факел в одно место 7 НО НЕ СОБОЛЮ. а шутникам...
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    BVG4
    1709286133
    Дык как же им не знать? Они ж (агрономы) по штатном расписании там числятся и з/пл вполне СПРАВЕДЛИВО получают (газон - то, вона - почитай идеальный)! На "Открывашке", судя по результату, может и числятся (поэтому дельфину знакомо это слово), но работу не выполняют, т.к. скорее всего, з/пл получает кто-то "левый"! А кто ж задарма вкалывать - то будет? Результат - на лице.... Ох простите налицО
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    Vratarь
    1709288794
    Не дюже смешно. У "Факела" посмешнее вышло.
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    Дубина
    1709289107
    А стыдно опять за газпромовский аля-бзянит всем и всегда! Помойка че лазурная.. С цыганями(((!!! Кудрявыми...
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    Pooodle
    1709289904
    Почти весь бюджет Хрюкойла пошел на выкуп наркозулуса! Гыгыгы
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    timon2401
    1709298921
    Точно подметил))))
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