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  • Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

10 ноября 2023, 08:08
4

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, рассказал о характере своего бывшего подопечного и отметил, что не видит деградации в карьере форварда.

«Сложный характер Соболева не станет помехой для успешного продолжения спартаковской карьеры. У него боевой характер. Никого не убивает, не дерется в барах – он прекрасный семьянин. На поле нечего делать, если ты не борешься. Если переходишь границы – наказывают за это. А быть равнодушным на поле нельзя. Не всегда его эмоции вредят «Спартаку». Наоборот, иногда они заводят команду на победу. Перегорел? Нет, он ждет момент. Потому что, выходя, всегда доказывает, что находится на своем месте!

Нужно ли ему перезагрузить карьеру за границей? Сейчас разговоров об этом нет, и никто там особо не ждет. Уезжать в третьеразрядные клубы и сидеть на лавке? Лучше в одном из лучших клубов доказывать свою состоятельность, чем ждать, когда выделят десять минут, как Захарян или Миранчук.

Не вижу никакой деградации в карьере футболиста. Это пускай Абаскаль перезагружает карьеру. Правильно сказал Жуков: терпение заканчивается, пока наблюдаешь, как молодой мальчик прыгает у бровки и устраивает эксперименты с одной из лучших команд», – сказал Горбунов.

  • Соболев в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» в 14 матчах, забил 5 голов и отдал 3 передачи.
  • Ранее сообщалось о разногласиях между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и Соболевым.
  • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Цугундeр
1699594604
Яблоко от яблони недалеко ... по развитию. Ни рыба , ни мясо..так , животное морское.
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Artemka444
1699597388
Лучшая команда смешно читать это бред полный!!! Соболева точно никуда не позовут даже в 5-ти сортную команду!!!
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SLADE2019
1699598817
Да уж, смутные времена в нашем футболе наступили. Игрок уровня Соболева является лидером Спартака. Очень грустная картина. Еще и первого тренера этого лидера, так сказать, о чем то спрашивают и на обозрение выставляют.
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zigbert
1699631403
Только вот не надо вставать на чью то сторону. Все споры можно разрешить если в конфликте находятся разумные люди.
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