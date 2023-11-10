Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, рассказал о характере своего бывшего подопечного и отметил, что не видит деградации в карьере форварда.

«Сложный характер Соболева не станет помехой для успешного продолжения спартаковской карьеры. У него боевой характер. Никого не убивает, не дерется в барах – он прекрасный семьянин. На поле нечего делать, если ты не борешься. Если переходишь границы – наказывают за это. А быть равнодушным на поле нельзя. Не всегда его эмоции вредят «Спартаку». Наоборот, иногда они заводят команду на победу. Перегорел? Нет, он ждет момент. Потому что, выходя, всегда доказывает, что находится на своем месте!

Нужно ли ему перезагрузить карьеру за границей? Сейчас разговоров об этом нет, и никто там особо не ждет. Уезжать в третьеразрядные клубы и сидеть на лавке? Лучше в одном из лучших клубов доказывать свою состоятельность, чем ждать, когда выделят десять минут, как Захарян или Миранчук.

Не вижу никакой деградации в карьере футболиста. Это пускай Абаскаль перезагружает карьеру. Правильно сказал Жуков: терпение заканчивается, пока наблюдаешь, как молодой мальчик прыгает у бровки и устраивает эксперименты с одной из лучших команд», – сказал Горбунов.