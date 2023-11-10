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    • Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

    Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, рассказал о характере своего бывшего подопечного и отметил, что не видит деградации в карьере форварда.

    «Сложный характер Соболева не станет помехой для успешного продолжения спартаковской карьеры. У него боевой характер. Никого не убивает, не дерется в барах – он прекрасный семьянин. На поле нечего делать, если ты не борешься. Если переходишь границы – наказывают за это. А быть равнодушным на поле нельзя. Не всегда его эмоции вредят «Спартаку». Наоборот, иногда они заводят команду на победу. Перегорел? Нет, он ждет момент. Потому что, выходя, всегда доказывает, что находится на своем месте!

    Нужно ли ему перезагрузить карьеру за границей? Сейчас разговоров об этом нет, и никто там особо не ждет. Уезжать в третьеразрядные клубы и сидеть на лавке? Лучше в одном из лучших клубов доказывать свою состоятельность, чем ждать, когда выделят десять минут, как Захарян или Миранчук.

    Не вижу никакой деградации в карьере футболиста. Это пускай Абаскаль перезагружает карьеру. Правильно сказал Жуков: терпение заканчивается, пока наблюдаешь, как молодой мальчик прыгает у бровки и устраивает эксперименты с одной из лучших команд», – сказал Горбунов.

    • Соболев в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» в 14 матчах, забил 5 голов и отдал 3 передачи.
    • Ранее сообщалось о разногласиях между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и Соболевым.
    • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 2 часа назад

      Да уж, смутные времена в нашем футболе наступили. Игрок уровня Соболева является лидером Спартака. Очень грустная картина. Еще и первого тренера этого лидера, так сказать, о чем то спрашивают и на обозрение выставляют.

      1
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > SLADE2019 1 час назад

      Сто процентов ты прав, подписываюсь под каждым словом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      Artemka444 3 часа назад

      Лучшая команда смешно читать это бред полный!!!
      Соболева точно никуда не позовут даже в 5-ти сортную команду!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 4 часа назад

      Яблоко от яблони недалеко ... по развитию. Ни рыба , ни мясо..так , животное морское.

      2
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