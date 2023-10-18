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    Стало известно, когда Соболев вернется в состав «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернулся в расположение московского клуба.

    Завтра Соболев приступит к работе в общей группе. Нападающий, как и все игроки готовится к матчу против «Пари НН», в котором примет участие, если не будет никаких форс-мажоров.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
    • Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3504

      alefreddy 38 минут назад

      играть некому надежда только на Промеса если у него игра пойдет

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      Рейтинг: +16764

      Алексей З 1 час назад

      Этот рыжий гений, от большого ума, оставил команду с одним напом, так что выбора у него нет и Соболев выйдет с НН по-любому.
      Вые..оны Абаскаля уже порядком всем надоели, ну дадут наверно ( по мне зря) до зимы поэкспериментировать и досвидос.

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