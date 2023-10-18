Стало известно, когда Соболев вернется в состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернулся в расположение московского клуба.

Завтра Соболев приступит к работе в общей группе. Нападающий, как и все игроки готовится к матчу против «Пари НН», в котором примет участие, если не будет никаких форс-мажоров.