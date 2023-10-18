Стало известно, когда Соболев вернется в состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вернулся в расположение московского клуба.
Завтра Соболев приступит к работе в общей группе. Нападающий, как и все игроки готовится к матчу против «Пари НН», в котором примет участие, если не будет никаких форс-мажоров.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»