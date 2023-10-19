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    • Стало известно, вернулся ли Соболев в общую группу «Спартака» после конфликта с Абаскалем

    Стало известно, вернулся ли Соболев в общую группу «Спартака» после конфликта с Абаскалем

    Форвард «Спартака» Александр Соболев сегодня тренировался в общей группе команды.

    Ранее сообщалось, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля произошел конфликт с Соболевым.

    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4575

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      У физрука с неликвидом дельфином тёрки. Ржу не могу от хряков. Что один пустышка, что второй дубель пусто. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4312

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 27 минут назад

      Все же лучше чем с палкой в *опе.

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