Стало известно, вернулся ли Соболев в общую группу «Спартака» после конфликта с Абаскалем

Форвард «Спартака» Александр Соболев сегодня тренировался в общей группе команды.
Ранее сообщалось, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля произошел конфликт с Соболевым.
- 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru