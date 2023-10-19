Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать из состава Александра Соболева, который неоднократно пропускал командные завтраки.

«Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера – закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всe», – заявила Тарасова.