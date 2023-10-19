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    • Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

    Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать из состава Александра Соболева, который неоднократно пропускал командные завтраки.

    «Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера – закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всe», – заявила Тарасова.

    • Сегодня стало известно, что Соболев вернулся в общую группу «Спартака».
    • После 11 туров РПЛ «Спартак» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы с 17 очками.
    • 22 октября команда Гильермо Абаскаля примет у себя дома нижегородский клуб «Пари НН». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.
    • Следующим соперником красно-белых станет «Пари НН». Очная встреча команд состоится 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча – 14:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1784

      rac531 46 минут назад

      Попробовал бы Фирсов, Харламов, Рагулин, далее по списку косо посмотреть на Анатолия Владимировича) Тут же на Дальнй Восток истопником вылетел)

      А Бесков, Лобановский, Романцев тоже в мягкотелости и сюсюканье не замечены не были)
      А посмотрите на Винер или Тутберидзе. Сразу видно что дамы со стальным характером)

      1
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      Рейтинг: +2320

      Fialet 1 час назад

      Правильно сказала. За результат спрашивают с тренера, значит игроки должны выполнять, что он требует. Не выполняют - гнать из команды.

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      Рейтинг: +6474

      AtticusFinch 1 час назад

      тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева ....Она что - рядом стояла при всем при этом?

      1
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      Рейтинг: +4616

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Слово пустышки - закон для Дубель пусто. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2222

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Ну точно даун

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      Рейтинг: +502

      erybov1965 1 час назад

      Золотые слова,настоящего тренера и дочери настоящего тренера.

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