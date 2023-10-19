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  • Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

19 октября 2023, 19:26
5

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать из состава Александра Соболева, который неоднократно пропускал командные завтраки.

«Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера – закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всe», – заявила Тарасова.

  • Сегодня стало известно, что Соболев вернулся в общую группу «Спартака».
  • После 11 туров РПЛ «Спартак» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы с 17 очками.
  • 22 октября команда Гильермо Абаскаля примет у себя дома нижегородский клуб «Пари НН». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.
  • Следующим соперником красно-белых станет «Пари НН». Очная встреча команд состоится 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча – 14:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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erybov1965
1697733582
Золотые слова,настоящего тренера и дочери настоящего тренера.
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ArReal
1697733997
тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева ....Она что - рядом стояла при всем при этом?
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Fialet
1697736260
Правильно сказала. За результат спрашивают с тренера, значит игроки должны выполнять, что он требует. Не выполняют - гнать из команды.
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шахта Заполярная
1697740749
Журна*люхи вы еще у моей собаки интервью не взяли по поводу Абаскаля и Соболева. Да еще стоит ожидать мнение шахматистов, гимнасток, и так далее по списку, у нас много кто еще может поучить, поругать, пристыдить.Но вишенкой на этом будет баба Дуня, уборщица с грязьпремарены.
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Январь 59
1697742695
Вся эта белиберда пошла после того как пошли на поводу у "Письма 14ти". Если бы тогда всех подписавшихся дисквалифицировали, без права играть в проффесиональных клубах, да плюс ко всему забрали бы у них все спортивные заслуги и загранпаспорта, то не было бы случаев с Денисовым, Сычевым, Глушаковым и прочими выскочками типа Дзюба и Соболев.
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