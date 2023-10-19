Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать из состава Александра Соболева, который неоднократно пропускал командные завтраки.
«Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера – закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всe», – заявила Тарасова.
- Сегодня стало известно, что Соболев вернулся в общую группу «Спартака».
- После 11 туров РПЛ «Спартак» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы с 17 очками.
- 22 октября команда Гильермо Абаскаля примет у себя дома нижегородский клуб «Пари НН». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.
- Следующим соперником красно-белых станет «Пари НН». Очная встреча команд состоится 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча – 14:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»