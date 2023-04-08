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    Огненное дерби «Спартака» и «Динамо»: шесть мячей на двоих, голы Соболева в юбилейную встречу, игроки падали после матча

    «Спартак» – «Динамо» – один из двух главных матчей тура. И в этом дерби был полный огонь. Чтобы передать все важные моменты, распишем их в коротких буллитах: соберем главные моменты в нескольких фактах.

    • Первый тайм был абсолютно безумным – с 4 голами и итоговой ничьей 2:2. Во второй половине соперники забили по голу. Итог – 3:3.

    • Шесть голов за 90 минут. В последний раз похожее веселье в матче «Динамо» и «Спартака» было в 2015 году. Тогда счет был 3:2, правда, в пользу «Спартака».

    • В последний раз «Спартак» и «Динамо» забивали шесть мячей в 2012 году. Тогда «Динамо» обыграло «Спартак» 5:1.

    • 30 ударов по итогам двух таймов на две команды. Только 11 полетели в створ.

    • Соболев прервал 12-матчевую серию без голов за «Спартак» и за Россию – она длилась с октября. Соболев забил и в чужие ворота (дважды), и в свои. И да, эти голы пришлись на юбилейный матч Соболева за «Спартак»: встреча с «Динамо» стало для него 100-й за клуб.

    • Что-то странное произошло с Александром Селиховым. Сначала пропустил такой мяч:

    Потом – такой:

    Правда, во втором эпизоде Константин Тюкавин отлично запутал Селихова.

    • Отличительная особенность этого дерби – эмоции. Арбитр Сергей Иванов показал пять желтых карточек, на поле иногда случались разборки.

    • Журналист «Чемпионата» Андрей Панков написал, что после завершения встречи футболисты рухнули на поле от усталости. И прикрепил такую фотографию:

    • «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех встреч: поражение и две ничьих.

    Фото: телеграм-канал журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, телеграм-канал журналиста «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    08.04.2023 21:45
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Иванов мудак - во Вторую лигу!

      1
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      Рейтинг: +12615

      Вомбат 9 часов назад

      Как Тюкавин мог Селихова запутать, если он просто бежал? И не успевал к мячу ну никак. Две грубейших ошибки Селихова должны были убить Спартак, но судья помог. На первую симуляцию (Соболева) он не купился, но за вторую (Зобнина) все же пенальти поставил. Я уверен, что он видел, что это симуляция, но хотел поставить и поставил. Решил, что раз контакт с рукой Дасы был, значит был формальный повод.

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