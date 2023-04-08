Огненное дерби «Спартака» и «Динамо»: шесть мячей на двоих, голы Соболева в юбилейную встречу, игроки падали после матча

«Спартак» – «Динамо» – один из двух главных матчей тура. И в этом дерби был полный огонь. Чтобы передать все важные моменты, распишем их в коротких буллитах: соберем главные моменты в нескольких фактах.

• Первый тайм был абсолютно безумным – с 4 голами и итоговой ничьей 2:2. Во второй половине соперники забили по голу. Итог – 3:3.

• Шесть голов за 90 минут. В последний раз похожее веселье в матче «Динамо» и «Спартака» было в 2015 году. Тогда счет был 3:2, правда, в пользу «Спартака».

• В последний раз «Спартак» и «Динамо» забивали шесть мячей в 2012 году. Тогда «Динамо» обыграло «Спартак» 5:1.

• 30 ударов по итогам двух таймов на две команды. Только 11 полетели в створ.

• Соболев прервал 12-матчевую серию без голов за «Спартак» и за Россию – она длилась с октября. Соболев забил и в чужие ворота (дважды), и в свои. И да, эти голы пришлись на юбилейный матч Соболева за «Спартак»: встреча с «Динамо» стало для него 100-й за клуб.

• Что-то странное произошло с Александром Селиховым. Сначала пропустил такой мяч:

Потом – такой:

Правда, во втором эпизоде Константин Тюкавин отлично запутал Селихова.

• Отличительная особенность этого дерби – эмоции. Арбитр Сергей Иванов показал пять желтых карточек, на поле иногда случались разборки.

• Журналист «Чемпионата» Андрей Панков написал, что после завершения встречи футболисты рухнули на поле от усталости. И прикрепил такую фотографию:

• «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех встреч: поражение и две ничьих.

Фото: телеграм-канал журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, телеграм-канал журналиста «Спартака»