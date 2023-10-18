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    • Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

    Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

    Стали известны подробности конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего московского клуба Александра Соболева.

    Отмечается, что неучастие Соболева в командном обеде (не завтрак, как сообщалось ранее) было поводом для отстранения. Основная претензия у Абаскаля к Соболеву заключалась в том, что он получил желтую карточку перед матчем с ЦСКА (2:2) и из-за этого не смог принять участие в дерби.

    • С завтрашнего дня Соболев возвращается к тренировкам в общей группе.
    • 26-летний форвард получил желтую карточку на 80-й минуте матча с «Крыльями Советов» (0:4).
    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.

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    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2676

      Январь 59 36 минут назад

      Детский сад. Если Соболев перебздел и решил сочкануть на игру с Армейцами, то отстранение от игр долдолжно быть более суровым и со штрафом .Боишься играть с прямыми конкурентами, в столичном дерби, твоё место в дубле.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20365

      NewLife > Январь 59 19 минут назад

      Что ты фантазируешь ? Проверься у психиатра)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3504

      alefreddy 40 минут назад

      беспокойное хозяйство

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4554

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Смех с этих хряков. Физрук аутсайдер троллит неликвида ныральщика! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +16770

      Алексей З 43 минуты назад

      Это не конфликт , а рабочий момент.
      Штраф и все дела.
      Почему спустя 16 дней это всплыло , кто-то на Спартаке бабло стрижёт и готов из мухи слона делать.

      1
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      Рейтинг: +1753

      rac531 54 минуты назад

      ЕСЛИ то, что пишут продажные и лживые шелкоперы спартакофобы правда, то я однозначно на стороне АБАСКАЛЯ.
      В любом деле нет мелочей. В конечном итоге, все это показное пренебрежение к установкам начальника, разгильдяйство и расхлябанность даже одного игрока всегда приводит к печальным последствиям команды.

      2
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      Рейтинг: +31502

      JTherry 1 час назад

      этой "истиной причине конфликта" уже 3 недели, и нагнетание вокруг команды лишних ненужных эмоций в порядке вещей от Вани Карпова...) было бы правильно, если бы Абаскаль выпустил Соболева в старте - иди и доказывай..! претензии к Соболеву с получением 3-ей ЖК перед дерби от тренера вполне понятны и оправданы, болелы тоже возмущались из-за этого, тем более, что Соболева Абаскаль предупреждал после его "цирка с яйцами Роши"...

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