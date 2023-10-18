Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

Стали известны подробности конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего московского клуба Александра Соболева.
Отмечается, что неучастие Соболева в командном обеде (не завтрак, как сообщалось ранее) было поводом для отстранения. Основная претензия у Абаскаля к Соболеву заключалась в том, что он получил желтую карточку перед матчем с ЦСКА (2:2) и из-за этого не смог принять участие в дерби.
- С завтрашнего дня Соболев возвращается к тренировкам в общей группе.
- 26-летний форвард получил желтую карточку на 80-й минуте матча с «Крыльями Советов» (0:4).
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»