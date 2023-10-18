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  • Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

18 октября 2023, 16:41
7

Стали известны подробности конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего московского клуба Александра Соболева.

Отмечается, что неучастие Соболева в командном обеде (не завтрак, как сообщалось ранее) было поводом для отстранения. Основная претензия у Абаскаля к Соболеву заключалась в том, что он получил желтую карточку перед матчем с ЦСКА (2:2) и из-за этого не смог принять участие в дерби.

  • С завтрашнего дня Соболев возвращается к тренировкам в общей группе.
  • 26-летний форвард получил желтую карточку на 80-й минуте матча с «Крыльями Советов» (0:4).
  • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.

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Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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JTherry
1697637724
этой "истиной причине конфликта" уже 3 недели, и нагнетание вокруг команды лишних ненужных эмоций в порядке вещей от Вани Карпова...) было бы правильно, если бы Абаскаль выпустил Соболева в старте - иди и доказывай..! претензии к Соболеву с получением 3-ей ЖК перед дерби от тренера вполне понятны и оправданы, болелы тоже возмущались из-за этого, тем более, что Соболева Абаскаль предупреждал после его "цирка с яйцами Роши"...
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alefreddy
1697641991
беспокойное хозяйство
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Январь 59
1697642233
Детский сад. Если Соболев перебздел и решил сочкануть на игру с Армейцами, то отстранение от игр долдолжно быть более суровым и со штрафом .Боишься играть с прямыми конкурентами, в столичном дерби, твоё место в дубле.
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VVM1964
1697648543
А причины две - у Соболева нет конкуренции и он этим пользуется и вторая - его наглый характер (((
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Romeo 123
1697656840
Да по лицу видно, что соболев крысёнышь , портит атмосферу в Спартаке он да жикия
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