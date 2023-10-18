Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева

Стали известны подробности конфликта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего московского клуба Александра Соболева.

Отмечается, что неучастие Соболева в командном обеде (не завтрак, как сообщалось ранее) было поводом для отстранения. Основная претензия у Абаскаля к Соболеву заключалась в том, что он получил желтую карточку перед матчем с ЦСКА (2:2) и из-за этого не смог принять участие в дерби.