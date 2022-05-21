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Руслан Шаповалов
Статистика
Руслан Шаповалов - статистика
Завершил карьеру
9 августа 1995 (31)
#15 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
21
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
1' - 42'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Металлург Л
1 : 2
15.05.2022
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Металлург Л
1 : 3
11.05.2022
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 0
07.05.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Металлург Л
1 : 0
23.04.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
16.04.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Металлург Л
0 : 0
10.04.2022
Олимп-Долгопрудный
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург Л
0 : 3
02.04.2022
Алания
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 2
26.03.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Металлург Л
0 : 2
19.03.2022
Кубань
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 0
27.11.2021
Металлург Л
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
0 : 1
17.11.2021
Металлург Л
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
2 : 0
06.11.2021
Металлург Л
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Металлург Л
1 : 0
31.10.2021
Оренбург
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 2
23.10.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Металлург Л
0 : 4
17.10.2021
Балтика
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Металлург Л
1 : 0
13.10.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 2
09.10.2021
Металлург Л
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Металлург Л
1 : 1
03.10.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
29.09.2021
Металлург Л
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Металлург Л
0 : 0
25.09.2021
Текстильщик
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Металлург Л
0 : 2
15.09.2021
Спартак-2
1' - 58'
37'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Кубань
0 : 3
11.09.2021
Металлург Л
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Металлург Л
0 : 2
05.09.2021
Енисей
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо
7 : 1
29.08.2021
Металлург Л
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
14.08.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Металлург Л
0 : 1
08.08.2021
Ротор
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
5 : 0
31.07.2021
Металлург Л
1' - 120'
38'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Металлург Л
2 : 2
25.07.2021
Акрон
1' - 90'
28'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Оренбург
4 : 0
17.07.2021
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Металлург Л
3 : 2
11.07.2021
Томь
1' - 62'
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