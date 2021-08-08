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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Ротор
Металлург Л - Ротор: обзор матча 08 августа 2021
Металлург Л
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
66'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Ротор
Замена
В. Черный
️️️️
Р. Войдель
84'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
62'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
А. Ташаев
Замена
В. Баязов
️️️️
Н. Иванников
60'
Замена
А. Овчинников
️️️️
Р. Шаповалов
60'
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Дудиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Николай Иванников
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
3-5-1-1
13
Матюша
3
Сазонов
2
Титов
4
Белов
20
Войдель
29
Фролов
25
Поярков
70
Арустамян
15
Шаповалов
7
Иванников
48
Кутьин
4-1-2-2-1
96
Обухов
8
Дудиев
28
Байрыев
14
Первушин
4
Бериашвили
6
Макаров
21
Махатадзе
20
Школик
88
Ташаев
7
Кипиани
99
Щеткин
20
Войдель
14
Черный
14
Черный
20
Войдель
7
Иванников
18
Баязов
18
Баязов
7
Иванников
15
Шаповалов
10
Овчинников
10
Овчинников
15
Шаповалов
8
Дудиев
7
Чуканов
7
Чуканов
8
Дудиев
Вершков
79
Слепов
79
Слепов
Вершков
88
Ташаев
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
88
Ташаев
Остались в запасе
Металлург Л
Ротор
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Металлург Л - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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