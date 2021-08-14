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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Металлург Л
КАМАЗ - Металлург Л: обзор матча 14 августа 2021
КАМАЗ
14.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Металлург Л
10'
Р. Янушковский
51'
Р. Янушковский
90+4'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Металлург Л
ГОЛ! 3:0!
А. Гаглоев
90'
+4
88'
Замена
В. Баязов
️️️️
А. Кутьин
88'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
Д. Редькович
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кириллов
82'
Замена
А. Абазов
️️️️
Е. Воронин
81'
Желтая карточка
Н. Замалиев
77'
71'
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
69'
66'
Замена
В. Черный
️️️️
Е. Фролов
59'
Желтая карточка
К. Титов
ГОЛ! 2:0!
Р. Янушковский
51'
46'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Д. Поярков
Желтая карточка
А. Куликов
44'
25'
Желтая карточка
А. Кутьин
ГОЛ! 1:0!
Р. Янушковский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
8
Редван Османов
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4-4-1-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Тесленко
91
Куликов
2
Морозов
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гаглоев
13
Замалиев
37
Воронин
10
Янушковский
4-5-1
1
Иканович
4
Белов
2
Титов
4
Редькович
3
Сазонов
22
Завезен
70
Арустамян
25
Поярков
29
Фролов
20
Войдель
48
Кутьин
37
Воронин
23
Абазов
23
Абазов
37
Воронин
42
Кириллов
6
Свежов
6
Свежов
42
Кириллов
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
29
Фролов
14
Черный
14
Черный
29
Фролов
48
Кутьин
18
Баязов
18
Баязов
48
Кутьин
25
Поярков
7
Иванников
7
Иванников
25
Поярков
4
Редькович
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
4
Редькович
Остались в запасе
КАМАЗ
Металлург Л
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
15
Руслан Шаповалов
ПП
16
Александр Кобзев
ВР
19
Илья Глебов
ПВ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
16
Александр Кобзев
ВР
19
Илья Глебов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча КАМАЗ - Металлург Л
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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