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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Металлург Л
Нефтехимик - Металлург Л: обзор матча 31 июля 2021
Нефтехимик
31.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
5 : 0
Завершен
Металлург Л
13'
П. Котов
24'
М. Уридия (П)
77'
Ф. Дворецков
90+2'
М. Яковлев
90+4'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Металлург Л
ГОЛ! 5:0!
А. Юшин
Пас отдал
Ф. Дворецков
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
М. Яковлев
90'
+2
Желтая карточка
В. Москвичев
90'
Желтая карточка
А. Котик
88'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
84'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Калугин
83'
82'
Замена
И. Глебов
️️️️
А. Кутьин
81'
Замена
В. Баязов
️️️️
Д. Поярков
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дворецков
77'
75'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Овчинников
64'
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Белов
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Галиулин
62'
Замена
П. Баранов
️️️️
К. Родионов
49'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
49'
38'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Уридия
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Котов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
3-4-2-1
1
Голубев
22
Родионов
44
Калугин
16
Шоркин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
12
Ширяев
21
Галиулин
2
Хубаев
25
Уридия
3-5-2
13
Матюша
5
Сухарев
4
Белов
2
Титов
15
Шаповалов
29
Фролов
25
Поярков
70
Арустамян
20
Войдель
48
Кутьин
10
Овчинников
21
Галиулин
7
Юшин
7
Юшин
21
Галиулин
44
Калугин
18
Яковлев
18
Яковлев
44
Калугин
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
22
Родионов
4
Баранов
4
Баранов
22
Родионов
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
25
Поярков
18
Баязов
18
Баязов
25
Поярков
4
Белов
7
Иванников
7
Иванников
4
Белов
48
Кутьин
19
Глебов
19
Глебов
48
Кутьин
10
Овчинников
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
10
Овчинников
Остались в запасе
Нефтехимик
Металлург Л
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Нефтехимик - Металлург Л
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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