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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Металлург Л
Краснодар-2 - Металлург Л: обзор матча 27 ноября 2021
Краснодар-2
27.11.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
26'
Н. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Металлург Л
Замена
О. Исаенко
️️️️
Н. Сергеев
59'
Замена
М. Кутовой
️️️️
В. Самко
59'
46'
Замена
Е. Фролов
️️️️
И. Баульчев
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
С. Волков
46'
46'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Шаповалов
45'
+1
Желтая карточка
Г. Киселев
ГОЛ! 1:0!
Н. Сергеев
26'
25'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
Б. Рейхмен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
70
Артур Арустамян
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
32
Пивоваров
4
Бородин
4
Литвинов
82
Волков
56
Рейхмен
17
Сергеев
11
Апеков
2
Манелов
6
Олусегун
70
Самко
3-5-2
1
Иканович
5
Сухарев
4
Белов
64
Баульчев
22
Завезен
15
Шаповалов
70
Арустамян
78
Киселев
20
Войдель
10
Овчинников
48
Кутьин
82
Волков
44
Корнюшин
44
Корнюшин
82
Волков
17
Сергеев
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Сергеев
70
Самко
90
Кутовой
90
Кутовой
70
Самко
15
Шаповалов
18
Яковлев
18
Яковлев
15
Шаповалов
64
Баульчев
29
Фролов
29
Фролов
64
Баульчев
Остались в запасе
Краснодар-2
Металлург Л
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
13
Максим Матюша
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Краснодар-2 - Металлург Л
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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