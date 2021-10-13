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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Велес
Металлург Л - Велес: обзор матча 13 октября 2021
Металлург Л
13.10.2021, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Велес
77'
А. Иваньков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Велес
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
86'
Замена
А. Овчинников
️️️️
А. Арустамян
86'
79'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Галоян
ГОЛ! 1:0!
А. Иваньков
77'
75'
Вторая желтая
А. Осипов
Замена
В. Черный
️️️️
Д. Поярков
74'
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Вульфов
45'
Желтая карточка
А. Осипов
26'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
С. Абдуллахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-4-1-2
13
Матюша
4
Редькович
3
Иваньков
64
Баульчев
20
Войдель
25
Поярков
70
Арустамян
22
Завезен
18
Яковлев
48
Кутьин
78
Киселев
3-4-1-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
5
Стаменкович
24
Коротков
5
Осипов
96
Вульфов
17
Абдуллахи
95
Бацуев
21
Галоян
11
Смит
10
Ежков
25
Поярков
14
Черный
14
Черный
25
Поярков
70
Арустамян
10
Овчинников
10
Овчинников
70
Арустамян
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
17
Абдуллахи
2
Тарасов
2
Тарасов
17
Абдуллахи
21
Галоян
26
Анисимов
26
Анисимов
21
Галоян
96
Вульфов
18
Кертанов
18
Кертанов
96
Вульфов
Остались в запасе
Металлург Л
Велес
3
Максим Сазонов
ЛЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
96
Руслан Мальцев
ОП
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Металлург Л - Велес
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
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