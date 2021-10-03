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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - СКА-Хабаровск
Металлург Л - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 октября 2021
Металлург Л
03.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
Г. Грачев (АГ)
40'
Д. Караев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - СКА-Хабаровск
87'
Желтая карточка
К. Алиев
79'
Желтая карточка
Г. Грачев
73'
Замена
А. Галимов
️️️️
В. Андямов
73'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Смирнов
Замена
А. Кутьин
️️️️
Н. Иванников
69'
62'
Замена
В. Брагин
️️️️
Г. Гонгадзе
62'
Замена
М. Тихонов
️️️️
М. Мартусевич
44'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Караев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Грачев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Степан Костюков
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-4-1-2
13
Матюша
64
Баульчев
3
Иваньков
4
Редькович
20
Войдель
18
Баязов
7
Иванников
70
Арустамян
18
Яковлев
9
Ахвледиани
78
Киселев
4-2-1-3
1
Сугробов
17
Фомин
51
Грачев
25
Эмерсон
96
Смирнов
14
Андямов
8
Кольцов
24
Мартусевич
10
Алиев
10
Караев
10
Гонгадзе
7
Иванников
48
Кутьин
48
Кутьин
7
Иванников
24
Мартусевич
44
Тихонов
44
Тихонов
24
Мартусевич
96
Смирнов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
96
Смирнов
14
Андямов
27
Галимов
27
Галимов
14
Андямов
10
Гонгадзе
11
Брагин
11
Брагин
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Металлург Л
СКА-Хабаровск
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Степан Костюков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Металлург Л - СКА-Хабаровск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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