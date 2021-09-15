Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Спартак-2
Металлург Л - Спартак-2: обзор матча 15 сентября 2021
Металлург Л
15.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
52'
К. Шильцов
60'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Спартак-2
88'
Замена
И. Муминов
️️️️
К. Шильцов
Желтая карточка
И. Визнович
81'
77'
Желтая карточка
К. Шильцов
76'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
И. Визнович
️️️️
Р. Ахвледиани
71'
Замена
Д. Поярков
️️️️
Р. Войдель
71'
62'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Оганесян
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Шаповалов
58'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Ю. Завезен
58'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Желтая карточка
Г. Киселев
48'
Желтая карточка
Р. Войдель
40'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
37'
32'
Желтая карточка
В. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Вениамин Баязов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-5-2
13
Матюша
3
Сазонов
3
Иваньков
4
Редькович
20
Войдель
15
Шаповалов
18
Баязов
70
Арустамян
22
Завезен
78
Киселев
9
Ахвледиани
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
97
Денисов
3
Петрунин
65
Толстопятов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Шильцов
21
Мельников
73
Шитов
22
Завезен
18
Яковлев
18
Яковлев
22
Завезен
20
Войдель
25
Поярков
25
Поярков
20
Войдель
15
Шаповалов
48
Кутьин
48
Кутьин
15
Шаповалов
9
Ахвледиани
98
Визнович
98
Визнович
9
Ахвледиани
8
Маркитесов
83
Лайкин
83
Лайкин
8
Маркитесов
7
Шильцов
27
Муминов
27
Муминов
7
Шильцов
73
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
73
Шитов
Остались в запасе
Металлург Л
Спартак-2
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Металлург Л - Спартак-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Спартак-2
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+