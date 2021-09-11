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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Металлург Л
Кубань - Металлург Л: обзор матча 11 сентября 2021
Кубань
11.09.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 3
Завершен
Металлург Л
6'
Р. Ахвледиани
31'
А. Арустамян
88'
А. Арустамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Металлург Л
90'
Замена
Д. Поярков
️️️️
В. Баязов
89'
Замена
А. Белов
️️️️
А. Арустамян
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Арустамян
79'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Ахвледиани
78'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Шаповалов
Замена
А. Часовских
️️️️
Р. Гиголаев
75'
Желтая карточка
С. Таказов
71'
Замена
А. Гурфов
️️️️
В. Алейников
57'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Абдоков
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Арустамян
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ахвледиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
70
Артур Арустамян
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Климович
30
Таказов
45
Кармаев
27
Грицаенко
22
Рыбин
18
Шалаев
38
Алейников
13
Гиголаев
10
Лаук
99
Абдоков
11
Саркисов
3-5-2
13
Матюша
3
Иваньков
4
Редькович
3
Сазонов
22
Завезен
15
Шаповалов
70
Арустамян
18
Баязов
20
Войдель
78
Киселев
9
Ахвледиани
38
Алейников
36
Гурфов
36
Гурфов
38
Алейников
99
Абдоков
90
Климов
90
Климов
99
Абдоков
13
Гиголаев
15
Часовских
15
Часовских
13
Гиголаев
15
Шаповалов
18
Яковлев
18
Яковлев
15
Шаповалов
70
Арустамян
4
Белов
4
Белов
70
Арустамян
18
Баязов
25
Поярков
25
Поярков
18
Баязов
9
Ахвледиани
48
Кутьин
48
Кутьин
9
Ахвледиани
Остались в запасе
Кубань
Металлург Л
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Кубань - Металлург Л
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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