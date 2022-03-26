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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Металлург Л
Спартак-2 - Металлург Л: обзор матча 26 марта 2022
Спартак-2
26.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 2
Завершен
Металлург Л
18'
К. Шильцов
51'
К. Шильцов
73'
В. Шитов
81'
Р. Ахвледиани
82'
Л. Герчиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Металлург Л
82'
ГОЛ! 3:2!
Л. Герчиков
82'
Замена
И. Поликутин
️️️️
А. Иваньков
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Ахвледиани
76'
Желтая карточка
А. Иваньков
ГОЛ! 3:0!
В. Шитов
73'
Замена
В. Шитов
️️️️
К. Шильцов
67'
62'
Замена
А. Овчинников
️️️️
В. Черный
62'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
П. Долгов
61'
Желтая карточка
Д. Великородный
ГОЛ! 2:0!
К. Шильцов
51'
46'
Замена
Д. Великородный
️️️️
М. Яковлев
46'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
Г. Киселев
ГОЛ! 1:0!
К. Шильцов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
71
Илья Свинов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Свинов
36
Воропаев
3
Петрунин
65
Толстопятов
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
7
Шильцов
8
Игнатов
9
Оганесян
73
Шитов
3-1-3-2-1
16
Кобзев
63
Никитенков
3
Иваньков
4
Редькович
14
Черный
78
Киселев
70
Арустамян
20
Войдель
11
Бабаев
18
Яковлев
91
Долгов
7
Шильцов
17
Шитов
17
Шитов
7
Шильцов
18
Яковлев
6
Великородный
6
Великородный
18
Яковлев
78
Киселев
68
Герчиков
68
Герчиков
78
Киселев
3
Иваньков
3
Поликутин
3
Поликутин
3
Иваньков
14
Черный
10
Овчинников
10
Овчинников
14
Черный
91
Долгов
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
91
Долгов
Остались в запасе
Спартак-2
Металлург Л
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Спартак-2 - Металлург Л
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
академии "Спартак"
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