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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Металлург Л
Торпедо - Металлург Л: обзор матча 29 августа 2021
Торпедо
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
7 : 1
Завершен
Металлург Л
17'
А. Евдокимов
23'
А. Калмыков
35'
М. Султонов
41'
А. Калмыков
45+2'
И. Лебеденко
47'
А. Калмыков
83'
М. Маркин (П)
10'
А. Арустамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Металлург Л
ГОЛ с пенальти! 7:1!
М. Маркин
83'
76'
Замена
И. Глебов
️️️️
Р. Шаповалов
72'
Желтая карточка
Д. Редькович
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Калмыков
70'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Евдокимов
65'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
А. Кравчук
65'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
И. Лебеденко
65'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
64'
62'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 6:1!
А. Калмыков
47'
46'
Замена
А. Белов
️️️️
Е. Фролов
ГОЛ! 5:1!
И. Лебеденко
45'
+2
ГОЛ! 4:1!
А. Калмыков
41'
ГОЛ! 3:1!
М. Султонов
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Калмыков
23'
20'
Желтая карточка
А. Арустамян
ГОЛ! 1:1!
А. Евдокимов
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Арустамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Металлург Л
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
21
Кравчук
28
Султонов
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-5-1-1
16
Кобзев
4
Редькович
2
Титов
3
Сазонов
22
Завезен
29
Фролов
25
Поярков
70
Арустамян
20
Войдель
15
Шаповалов
48
Кутьин
99
Евдокимов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
99
Евдокимов
21
Кравчук
22
Кожемякин
22
Кожемякин
21
Кравчук
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
90
Калмыков
93
Маркин
93
Маркин
90
Калмыков
29
Фролов
4
Белов
4
Белов
29
Фролов
15
Шаповалов
19
Глебов
19
Глебов
15
Шаповалов
Остались в запасе
Торпедо
Металлург Л
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Остались в запасе
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Торпедо - Металлург Л
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
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