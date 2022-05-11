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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Торпедо
Металлург Л - Торпедо: обзор матча 11 мая 2022
Металлург Л
11.05.2022, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо
51'
В. Бабаев
50'
А. Калмыков
71'
А. Померко (П)
75'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Торпедо
Желтая карточка
А. Иваньков
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лаптев
Замена
А. Овчинников
️️️️
А. Никитенков
84'
Замена
Г. Киселев
️️️️
М. Яковлев
84'
82'
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
В. Баязов
️️️️
Д. Великородный
82'
81'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Темников
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
81'
75'
ГОЛ! 1:3!
В. Адаев
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Померко
68'
Замена
В. Адаев
️️️️
Е. Прошкин
68'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
Желтая карточка
Д. Великородный
60'
Желтая карточка
А. Кутьин
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Бабаев
Пас отдал
Р. Войдель
51'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
Пас отдал
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
И. Поликутин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
48
Александр Кутьин
ПВ
18
Михаил Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Игорь Лебеденко
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Егор Прошкин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Мухаммад Султонов
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
9
Владислав Адаев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-2-3-1
16
Кобзев
4
Редькович
3
Иваньков
3
Поликутин
63
Никитенков
6
Великородный
70
Арустамян
20
Войдель
11
Бабаев
48
Кутьин
18
Яковлев
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
11
Темников
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Прошкин
10
Лебеденко
90
Калмыков
6
Великородный
18
Баязов
18
Баязов
6
Великородный
18
Яковлев
78
Киселев
78
Киселев
18
Яковлев
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
63
Никитенков
10
Овчинников
10
Овчинников
63
Никитенков
11
Темников
20
Полубояринов
20
Полубояринов
11
Темников
10
Лебеденко
27
Орехов
27
Орехов
10
Лебеденко
28
Прошкин
9
Адаев
9
Адаев
28
Прошкин
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
Остались в запасе
Металлург Л
Торпедо
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ОП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Сергей Машнин
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Мухаммад Султонов
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ОП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Мухаммад Султонов
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Металлург Л - Торпедо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Металлург
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