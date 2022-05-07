Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Металлург Л
Балтика - Металлург Л: обзор матча 07 мая 2022
Балтика
07.05.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 0
Завершен
Металлург Л
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Металлург Л
90'
+4
Желтая карточка
А. Кобзев
82'
Желтая карточка
П. Долгов
82'
Замена
В. Черный
️️️️
И. Поликутин
81'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
М. Яковлев
77'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
В. Бабаев
Замена
М. Артемчук
️️️️
М. Барсов
71'
Замена
С. Карпович
️️️️
М. Тишкин
71'
67'
Замена
М. Сазонов
️️️️
А. Иваньков
66'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кутьин
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Кузьмин
58'
Желтая карточка
М. Тишкин
50'
28'
Желтая карточка
Д. Редькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Балтика
1
Давид Волк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
3-1-3-3
39
Бориско
21
Остойич
26
Мещанинов
44
Тишкин
5
Осипов
10
Гелоян
6
Кузьмин
18
Попов
14
Барсов
10
Альшин
9
Максименко
4-1-2-2-1
16
Кобзев
4
Редькович
63
Никитенков
3
Иваньков
3
Поликутин
6
Великородный
70
Арустамян
20
Войдель
11
Бабаев
18
Яковлев
48
Кутьин
6
Кузьмин
34
Алейник
34
Алейник
6
Кузьмин
44
Тишкин
33
Карпович
33
Карпович
44
Тишкин
14
Барсов
69
Артемчук
69
Артемчук
14
Барсов
3
Иваньков
3
Сазонов
3
Сазонов
3
Иваньков
48
Кутьин
91
Долгов
91
Долгов
48
Кутьин
11
Бабаев
22
Завезен
22
Завезен
11
Бабаев
3
Поликутин
14
Черный
14
Черный
3
Поликутин
18
Яковлев
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
18
Яковлев
Остались в запасе
Балтика
Металлург Л
1
Давид Волк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
13
Максим Матюша
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Балтика - Металлург Л
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Ростех Арена
Новости команд
Все
Балтика
Металлург Л
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+