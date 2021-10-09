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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Металлург Л
Волгарь - Металлург Л: обзор матча 09 октября 2021
Волгарь
09.10.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 2
Завершен
Металлург Л
34'
А. Кутьин
40'
А. Арустамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Металлург Л
90'
+1
Замена
В. Черный
️️️️
Ю. Завезен
87'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Кутьин
87'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Арустамян
Желтая карточка
Д. Козлов
83'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Н. Капленко
76'
73'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
М. Яковлев
73'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Р. Шаповалов
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Малания
69'
Желтая карточка
Д. Горовых
67'
Желтая карточка
Н. Капленко
66'
Замена
А. Карпов
️️️️
Д. Ведерников
46'
Замена
Н. Капленко
️️️️
А. Павлишин
46'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Печенкин
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Арустамян
Желтая карточка
Н. Печенкин
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Саганович
69
Козлов
4
Ращеня
3
Ведерников
6
Печенкин
56
Демьянов
20
Малания
7
Павлишин
24
Погосов
10
Симонян
10
Юсупов
3-4-1-2
13
Матюша
4
Редькович
3
Иваньков
64
Баульчев
22
Завезен
15
Шаповалов
70
Арустамян
20
Войдель
18
Яковлев
48
Кутьин
78
Киселев
6
Печенкин
27
Горовых
27
Горовых
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Капленко
8
Капленко
7
Павлишин
3
Ведерников
77
Карпов
77
Карпов
3
Ведерников
Капленко
23
Стефанович
23
Стефанович
Капленко
20
Малания
13
Бутенко
13
Бутенко
20
Малания
22
Завезен
14
Черный
14
Черный
22
Завезен
70
Арустамян
25
Поярков
25
Поярков
70
Арустамян
15
Шаповалов
7
Иванников
7
Иванников
15
Шаповалов
18
Яковлев
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
18
Яковлев
48
Кутьин
98
Визнович
98
Визнович
48
Кутьин
Остались в запасе
Волгарь
Металлург Л
81
Олег Смирнов
ВР
21
Алексей Баев
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
21
Алексей Баев
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Волгарь - Металлург Л
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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