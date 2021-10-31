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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Оренбург
Металлург Л - Оренбург: обзор матча 31 октября 2021
Металлург Л
31.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
65'
А. Арустамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Оренбург
Замена
Д. Поярков
️️️️
Ю. Завезен
82'
Замена
А. Белов
️️️️
А. Арустамян
81'
70'
Замена
А. Диалло
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 1:0!
А. Арустамян
65'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
М. Яковлев
64'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Ахвледиани
52'
Замена
А. Овчинников
️️️️
Н. Иванников
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
3-4-1-2
13
Матюша
3
Сазонов
3
Иваньков
4
Редькович
20
Войдель
70
Арустамян
7
Иванников
22
Завезен
18
Яковлев
78
Киселев
9
Ахвледиани
4-1-2-1-2
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
30
Стаматов
8
Аюпов
23
Бреев
8
Миронов
77
Корян
11
Прудников
77
Писарский
18
Яковлев
15
Шаповалов
15
Шаповалов
18
Яковлев
70
Арустамян
4
Белов
4
Белов
70
Арустамян
22
Завезен
25
Поярков
25
Поярков
22
Завезен
9
Ахвледиани
48
Кутьин
48
Кутьин
9
Ахвледиани
7
Иванников
10
Овчинников
10
Овчинников
7
Иванников
23
Бреев
91
Диалло
91
Диалло
23
Бреев
Остались в запасе
Металлург Л
Оренбург
1
Давид Иканович
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Металлург Л - Оренбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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