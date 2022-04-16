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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Металлург Л
СКА-Хабаровск - Металлург Л: обзор матча 16 апреля 2022
СКА-Хабаровск
16.04.2022, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
9'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Металлург Л
Желтая карточка
Р. Мануйлов
87'
83'
Желтая карточка
Г. Киселев
Желтая карточка
К. Алиев
80'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Гаглоев
74'
Замена
М. Тихонов
️️️️
Д. Фомин
69'
67'
Желтая карточка
И. Поликутин
Желтая карточка
Д. Барков
65'
Замена
Д. Барков
️️️️
Д. Караев
63'
58'
Замена
А. Кобзев
️️️️
Д. Иканович
58'
Замена
Д. Великородный
️️️️
В. Черный
52'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Л. Герчиков
48'
Желтая карточка
Л. Герчиков
25'
Желтая карточка
Р. Войдель
Желтая карточка
И. Квеквескири
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
9'
7'
Замена
И. Поликутин
️️️️
М. Карпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
14
Вадим Черный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
18
Вениамин Баязов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сугробов
17
Фомин
25
Эмерсон
71
Денисов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
11
Гаглоев
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Караев
3-1-3-2-1
1
Иканович
51
Карпов
63
Никитенков
3
Иваньков
14
Черный
78
Киселев
70
Арустамян
20
Войдель
68
Герчиков
11
Бабаев
48
Кутьин
10
Караев
86
Барков
86
Барков
10
Караев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Алиев
11
Гаглоев
17
Фомин
44
Тихонов
44
Тихонов
17
Фомин
51
Карпов
3
Поликутин
3
Поликутин
51
Карпов
68
Герчиков
22
Завезен
22
Завезен
68
Герчиков
1
Иканович
16
Кобзев
16
Кобзев
1
Иканович
14
Черный
6
Великородный
6
Великородный
14
Черный
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Металлург Л
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
18
Вениамин Баязов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
18
Вениамин Баязов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Металлург Л
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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