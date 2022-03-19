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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Кубань
Металлург Л - Кубань: обзор матча 19 марта 2022
Металлург Л
19.03.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 2
Завершен
Кубань
36'
К. Большаков
50'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Кубань
87'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Алейников
Замена
А. Овчинников
️️️️
Д. Поярков
77'
76'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Кулишев
76'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Лаук
Желтая карточка
А. Кутьин
71'
Замена
Д. Великородный
️️️️
М. Карпов
63'
Замена
А. Кутьин
️️️️
П. Долгов
60'
Желтая карточка
М. Карпов
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Лаук
Желтая карточка
Г. Киселев
48'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Л. Герчиков
46'
Желтая карточка
Д. Редькович
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Большаков
18'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
И. Хомуха
Замена
Г. Киселев
️️️️
М. Яковлев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-3-1
16
Кобзев
63
Никитенков
4
Редькович
51
Карпов
20
Войдель
70
Арустамян
25
Поярков
18
Яковлев
11
Бабаев
68
Герчиков
91
Долгов
4-1-3-2
1
Нестеренко
22
Рыбин
31
Большаков
3
Ведерников
22
Хомуха
38
Алейников
36
Гурфов
10
Петров
87
Безденежных
32
Кулишев
10
Лаук
51
Карпов
6
Великородный
6
Великородный
51
Карпов
18
Яковлев
78
Киселев
78
Киселев
18
Яковлев
68
Герчиков
15
Шаповалов
15
Шаповалов
68
Герчиков
91
Долгов
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Долгов
25
Поярков
10
Овчинников
10
Овчинников
25
Поярков
22
Хомуха
27
Грицаенко
27
Грицаенко
22
Хомуха
32
Кулишев
93
Маркин
93
Маркин
32
Кулишев
10
Лаук
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Лаук
38
Алейников
32
Козлов
32
Козлов
38
Алейников
Остались в запасе
Металлург Л
Кубань
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Кубань
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Алексей Линкин (Воронеж)
Делегат:
Сергей Бондарь (Московская область)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Металлург
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