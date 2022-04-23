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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Волгарь
Металлург Л - Волгарь: обзор матча 23 апреля 2022
Металлург Л
23.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
72'
А. Никитенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Волгарь
Замена
Ю. Завезен
️️️️
В. Бабаев
88'
82'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Стефанович
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кутьин
80'
Замена
Д. Поярков
️️️️
Д. Великородный
80'
73'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Баев
73'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
А. Никитенков
72'
Желтая карточка
Р. Войдель
68'
Замена
А. Овчинников
️️️️
М. Яковлев
61'
57'
Желтая карточка
А. Баев
54'
Желтая карточка
А. Павлишин
9'
Желтая карточка
Н. Капленко
5'
Желтая карточка
А. Симонян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Дмитрий Великородный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Кобзев
3
Поликутин
18
Яковлев
3
Иваньков
63
Никитенков
6
Великородный
20
Войдель
70
Арустамян
78
Киселев
11
Бабаев
48
Кутьин
3-1-2-1-3
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
21
Баев
10
Симонян
10
Юсупов
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
6
Великородный
25
Поярков
25
Поярков
6
Великородный
11
Бабаев
22
Завезен
22
Завезен
11
Бабаев
48
Кутьин
91
Долгов
91
Долгов
48
Кутьин
18
Яковлев
10
Овчинников
10
Овчинников
18
Яковлев
21
Баев
13
Бутенко
13
Бутенко
21
Баев
10
Юсупов
17
Лесников
17
Лесников
10
Юсупов
23
Стефанович
22
Косарев
22
Косарев
23
Стефанович
Остались в запасе
Металлург Л
Волгарь
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
24
Артем Погосов
ЛВ
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Остались в запасе
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
24
Артем Погосов
ЛВ
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Волгарь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
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