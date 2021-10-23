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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Металлург Л
Факел - Металлург Л: обзор матча 23 октября 2021
Факел
23.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 2
Завершен
Металлург Л
22'
М. Максимов
26'
М. Максимов
64'
В. Черов
45+1'
А. Арустамян
90+4'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Металлург Л
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
А. Кутьин
79'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Овчинников
78'
Замена
Н. Иванников
️️️️
М. Сазонов
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Максимов
74'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Шаваев
74'
71'
Замена
В. Черный
️️️️
Ю. Завезен
Желтая карточка
А. Шаваев
67'
64'
Желтая карточка
Ю. Завезен
ГОЛ! 3:1!
В. Черов
64'
62'
Желтая карточка
Е. Фролов
61'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Ахвледиани
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Мастерной
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Разборов
46'
Замена
Д. Ермаков
️️️️
И. Свинов
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Арустамян
Желтая карточка
О. Дмитриев
42'
30'
Желтая карточка
А. Овчинников
ГОЛ! 2:0!
М. Максимов
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
3-2-2-1-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
39
Пейчинович
28
Магаль
71
Мастерной
8
Шаваев
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Разборов
21
Максимов
3-4-1-2
13
Матюша
3
Иваньков
4
Редькович
3
Сазонов
22
Завезен
70
Арустамян
29
Фролов
25
Поярков
18
Яковлев
9
Ахвледиани
10
Овчинников
21
Максимов
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Максимов
71
Свинов
79
Ермаков
79
Ермаков
71
Свинов
8
Шаваев
6
Шепилов
6
Шепилов
8
Шаваев
71
Мастерной
7
Никитин
7
Никитин
71
Мастерной
7
Разборов
14
Аппаев
14
Аппаев
7
Разборов
22
Завезен
14
Черный
14
Черный
22
Завезен
3
Сазонов
7
Иванников
7
Иванников
3
Сазонов
9
Ахвледиани
48
Кутьин
48
Кутьин
9
Ахвледиани
10
Овчинников
98
Визнович
98
Визнович
10
Овчинников
Остались в запасе
Факел
Металлург Л
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Факел - Металлург Л
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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