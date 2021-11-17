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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Металлург Л
Ротор - Металлург Л: обзор матча 17 ноября 2021
Ротор
17.11.2021, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Металлург Л
43'
М. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Металлург Л
84'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
М. Яковлев
76'
Желтая карточка
И. Баульчев
74'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Кутьин
74'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Р. Шаповалов
71'
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Маляров
62'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Яковлев
Желтая карточка
С. Макаров
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
3-1-1-3-2
96
Обухов
61
Голосов
3
Мартынов
8
Дудиев
6
Макаров
7
Маляров
11
Николаев
7
Чуканов
88
Ташаев
77
Минаев
8
Серченков
4-4-1-1
1
Иканович
4
Белов
3
Иваньков
64
Баульчев
4
Редькович
22
Завезен
15
Шаповалов
70
Арустамян
20
Войдель
18
Яковлев
48
Кутьин
7
Маляров
20
Школик
20
Школик
7
Маляров
48
Кутьин
25
Поярков
25
Поярков
48
Кутьин
15
Шаповалов
7
Иванников
7
Иванников
15
Шаповалов
18
Яковлев
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
18
Яковлев
Остались в запасе
Ротор
Металлург Л
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
3
Максим Сазонов
ЛЗ
16
Александр Кобзев
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
16
Александр Кобзев
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Ротор - Металлург Л
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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