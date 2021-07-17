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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Металлург Л
Оренбург - Металлург Л: обзор матча 17 июля 2021
Оренбург
17.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
4 : 0
Завершен
Металлург Л
19'
Д. Воробьев
26'
М. Сиваков
59'
Н. Прудников
83'
Д. Фамейе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Металлург Л
Пенальти не реализован!
Д. Фамейе
90'
+3
Желтая карточка
А. Шаболин
90'
+1
86'
Замена
В. Черный
️️️️
Д. Поярков
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Эктов
84'
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Миронов
84'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Фамейе
83'
Желтая карточка
К. Капленко
77'
72'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Малых
71'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Н. Титков
64'
Желтая карточка
А. Эктов
63'
63'
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Овчинников
63'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Арустамян
61'
Желтая карточка
А. Овчинников
ГОЛ! 3:0!
Н. Прудников
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Сиваков
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
19'
Желтая карточка
А. Кеняйкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
4-3-3
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Сиваков
58
Ойеволе
12
Малых
18
Титков
55
Капленко
8
Миронов
7
Фамейе
11
Прудников
10
Воробьев
3-5-2
13
Матюша
2
Титов
4
Белов
3
Сазонов
15
Шаповалов
29
Фролов
25
Поярков
70
Арустамян
20
Войдель
10
Овчинников
48
Кутьин
18
Титков
30
Стаматов
30
Стаматов
18
Титков
12
Малых
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
12
Малых
15
Эктов
11
Шаболин
11
Шаболин
15
Эктов
8
Миронов
95
Воробьев
95
Воробьев
8
Миронов
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
70
Арустамян
98
Визнович
98
Визнович
70
Арустамян
25
Поярков
14
Черный
14
Черный
25
Поярков
10
Овчинников
7
Иванников
7
Иванников
10
Овчинников
Остались в запасе
Оренбург
Металлург Л
77
Владимир Писарский
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
16
Александр Кобзев
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
19
Илья Глебов
ПВ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
19
Илья Глебов
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Оренбург - Металлург Л
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Газовик
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