Беркай Дабанли - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Беркай
|Фамилия
|Дабанли
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1990 (32 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Беркай
|Фамилия
|Дабанли
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|14
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:3
|Тироль (Ваттенс)
|20.11.2021
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|24.10.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Альтах (Альтах)
|56'
|16.10.2021
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.10.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|2:0
|Альтах (Альтах)
|25.09.2021
|1' -60'
|Альтах (Альтах)
|0:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.09.2021
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|81'
|12.09.2021
|1' -72'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|28.08.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|21.08.2021
|1' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|15.08.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Рапид (Вена)
|07.08.2021
|1' -80'
|Штурм (Грац)
|3:1
|Альтах (Альтах)
|31.07.2021
|1' -89'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|2'
|24.07.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|88'