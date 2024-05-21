Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Беркай Дабанли - статистика

Завершил карьеру
27 июня 1990 (36)
#5 | Защитник
190 см
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
18
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
21.05.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
15.05.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
10.05.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Ивердон
3 : 1
05.05.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лугано
2 : 0
20.04.2024
Лозанна-Спорт
1' - 57'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
0 : 0
07.04.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
04.04.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
0 : 1
01.04.2024
Лозанна-Спорт
1' - 82'
15'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
17.03.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
3 : 1
10.03.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
34'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
1 : 2
02.03.2024
Лозанна-Спорт
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
2 : 2
31.01.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 1
28.01.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
55'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
04.11.2023
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
29.10.2023
Базель
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 2
21.10.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
08.10.2023
Люцерн
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Серветт
2 : 1
30.09.2023
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
27.09.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
02.09.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
1 : 2
13.08.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Главные новости
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+