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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 08 октября 2023
Лозанна-Спорт
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Люцерн
68'
К. Каблан
73'
Н. Дюсенн (П)
77'
К. Сене (П)
31'
А. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
Замена
T. Coyle
️️️️
А. Саншеш
90'
+9
90'
+1
Замена
Д. Ульрих
️️️️
М. Майер
90'
Желтая карточка
К. Спадануда
Замена
M. Poaty
️️️️
К. Каблан
86'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
К. Сене
86'
79'
Замена
Я. Кадак
️️️️
Н. Белоко
79'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Т. Оку
79'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Л. Виллигер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Сене
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Дюсенн
73'
Замена
Б. Лабе
️️️️
С. Калу
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Каблан
Пас отдал
С. Калу
68'
66'
Желтая карточка
Н. Белоко
62'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
С. Калу
61'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Ф. Диабате
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Яшари
Пас отдал
Л. Виллигер
Желтая карточка
R. Giger
12'
Желтая карточка
К. Каблан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
16
Mayka Okuka
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
3-2-1-4
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Каблан
24
24
Бернед
90
Калу
9
Сене
34
Диабате
10
Саншеш
51
Хушич
3-1-3-1-2
1
Лорец
20
Дорн
30
Бека
6
Симани
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
32
Хаас
7
Майер
10
Оку
27
Виллигер
9
Сене
5
Дабанли
5
Дабанли
9
Сене
34
Диабате
25
Сузуки
25
Сузуки
34
Диабате
22
Каблан
18
18
22
Каблан
90
Калу
96
Лабе
96
Лабе
90
Калу
10
Саншеш
11
11
10
Саншеш
16
Белоко
26
Кадак
26
Кадак
16
Белоко
10
Оку
17
Спадануда
17
Спадануда
10
Оку
7
Майер
19
Ульрих
19
Ульрих
7
Майер
27
Виллигер
11
11
27
Виллигер
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
21
Raphael Spiegel
ВР
7
Степан Кукурузович
ЦП
16
Mayka Okuka
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
7
Степан Кукурузович
ЦП
16
Mayka Okuka
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
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