Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Ивердон
Лозанна-Спорт - Ивердон: обзор матча 17 февраля 2024
Лозанна-Спорт
17.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ивердон
9'
Д. Ррудхани
20'
К. Сене
29'
Р. Илие
45+2'
М. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Ивердон
Желтая карточка
Д. Ррудхани
90'
+3
Желтая карточка
Г. Салаи
90'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
88'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
А. Бернед
87'
Замена
А. Лусиф
️️️️
M. Poaty
86'
Желтая карточка
R. Giger
85'
82'
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
73'
Пенальти не реализован!
В. Тасар
61'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Аке
Замена
О. Кустодио
️️️️
С. Пафунди
60'
46'
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
L.
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
М. Аке
Пас отдал
К. Оморуйи
36'
Желтая карточка
М. Аке
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Р. Илие
36'
31'
Красная карточка
N. Gunnarsson
ГОЛ! 3:0!
Р. Илие
29'
ГОЛ! 2:0!
К. Сене
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ррудхани
Пас отдал
M. Poaty
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
4
Доминик Корнесс
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-4-2-1
30
Летица
34
22
Салаи
3
Дюсенн
77
Ррудхани
24
24
Бернед
18
8
Илие
20
Пафунди
9
Сене
3-1-2-1-3
13
Бернардони
32
Сотье
6
13
Тижани
44
Видакович
27
Тасар
4
Корнесс
11
Аке
28
9
Оморуйи
23
18
12
Лусиф
12
Лусиф
18
20
Пафунди
10
Кустодио
10
Кустодио
20
Пафунди
24
Бернед
7
Кукурузович
7
Кукурузович
24
Бернед
8
Илие
34
Диабате
34
Диабате
8
Илие
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
28
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
28
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
11
Аке
11
Лунгойи
11
Лунгойи
11
Аке
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Ивердон
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Лозанна-Спорт - Ивердон
3
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
488
342
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Ивердон
Реакция Абаскаля на поражение «Спартака» в дерби
30 октября
6
«Факелу» после 0:5 припомнили, что команда зря отказалась от Абаскаля
11 октября
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
30 сентября
5
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
29 сентября
3
Абаскаль нашел новую команду в Европе
29 сентября
4
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Реакция Абаскаля на поражение «Спартака» в дерби
30 октября
6
«Факелу» после 0:5 припомнили, что команда зря отказалась от Абаскаля
11 октября
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
30 сентября
5
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
29 сентября
3
Абаскаль нашел новую команду в Европе
29 сентября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+