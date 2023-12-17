Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Лозанна-Спорт
Винтертур - Лозанна-Спорт: обзор матча 17 декабря 2023
Винтертур
17.12.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
74'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Лозанна-Спорт
Замена
G. Lekaj
️️️️
С. Балле
90'
+1
87'
Замена
T. Coyle
️️️️
J. Roche
80'
Замена
D. Schwizer
️️️️
Ф. Диабате
80'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
К. Сене
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Джусто
74'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
73'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Р. Шнайдер
73'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
64'
63'
Замена
Б. Лабе
️️️️
О. Кустодио
57'
Желтая карточка
J. Roche
55'
Желтая карточка
Б. Дабанли
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Б. Стильхарт
46'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
А. Туркес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Степан Кукурузович
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
3-3-3-1
1
Келлер
33
Шаттин
21
24
Сидлер
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
47
Лтайеф
16
Шнайдер
10
Балле
9
Туркес
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
90
Калу
34
Диабате
9
Сене
10
Балле
23
23
10
Балле
9
Туркес
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
9
Туркес
16
Шнайдер
14
Корбас
14
Корбас
16
Шнайдер
4
Стильхарт
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
4
Стильхарт
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
9
Сене
25
Сузуки
25
Сузуки
9
Сене
10
Кустодио
96
Лабе
96
Лабе
10
Кустодио
24
11
11
24
34
Диабате
7
7
34
Диабате
Остались в запасе
Винтертур
Лозанна-Спорт
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Винтертур - Лозанна-Спорт
1
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
184
236
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
Все
Винтертур
Лозанна-Спорт
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+