Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Серветт
Лозанна-Спорт - Серветт: обзор матча 09 декабря 2023
Лозанна-Спорт
09.12.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
72'
С. Калу
3'
Б. Болла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Серветт
Замена
T. Coyle
️️️️
К. Сене
90'
+2
88'
Желтая карточка
Т. Конья
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Ф. Диабате
87'
84'
Замена
А. Антунес
️️️️
Б. Болла
77'
Желтая карточка
К. Цунемото
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
А. Бернед
72'
65'
Желтая карточка
К. Бедья
Желтая карточка
А. Бернед
56'
46'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
А. Барон
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Болла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
16
Mayka Okuka
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
3-3-1-3
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
18
24
Бернед
24
90
Калу
9
Сене
96
Лабе
34
Диабате
3-2-3-1-1
32
Фрик
4
Руй
6
Барон
77
Болла
6
Цунемото
19
Северен
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
9
Бедья
34
Диабате
25
Сузуки
25
Сузуки
34
Диабате
9
Сене
11
11
9
Сене
6
Барон
3
Вуйоз
3
Вуйоз
6
Барон
77
Болла
8
Антунес
8
Антунес
77
Болла
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Серветт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
16
Mayka Okuka
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
78
Лео Бессон
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
16
Mayka Okuka
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Серветт
1
3
Всего ударов по воротам
1
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
0
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
173
134
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
57
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+