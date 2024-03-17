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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 17 марта 2024
Лозанна-Спорт
17.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Янг Бойз
30'
К. Сене (П)
34'
Н. Дюсенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
87'
Желтая карточка
С. Джанко
Замена
А. Лусиф
️️️️
M. Poaty
85'
77'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
77'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
С. Лаупер
73'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Замена
К. Каблан
️️️️
С. Пафунди
72'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
72'
67'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
К. Сене
66'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Д. Ррудхани
62'
Замена
Р. Илие
️️️️
Ф. Диабате
62'
61'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Малес
60'
Замена
Д. Мвука
️️️️
М. Элиа
46'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
34'
Желтая карточка
Л. Блум
ГОЛ! 2:0!
Н. Дюсенн
Пас отдал
С. Пафунди
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Сене
30'
29'
Желтая карточка
А. Аменда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Альвин Саншеш
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Салаи
10
Кустодио
77
Ррудхани
24
Бернед
18
20
Пафунди
9
Сене
34
Диабате
4-2-4
16
фон Бальмус
27
Блум
12
Аменда
5
Камара
3
Хаджам
30
Лаупер
19
Ниасс
26
Иттен
99
Монтейру
19
Малес
12
Элиа
20
Пафунди
22
Каблан
22
Каблан
20
Пафунди
18
12
Лусиф
12
Лусиф
18
77
Ррудхани
10
Саншеш
10
Саншеш
77
Ррудхани
34
Диабате
8
Илие
8
Илие
34
Диабате
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Лаупер
19
Малес
19
Колли
19
Колли
19
Малес
12
Элиа
22
Мвука
22
Мвука
12
Элиа
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
1
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
20
Офсайды
4
2
Количество передач
269
422
Сейвы
1
7
Точность передач %
66
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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