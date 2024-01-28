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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 28 января 2024
Люцерн
28.01.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
62'
П. Дорн
89'
S. Ottiger
20'
К. Сене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Я. Кадак
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
S. Ottiger
89'
88'
Желтая карточка
Р. Илие
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Т. Оку
88'
Желтая карточка
S. Ottiger
83'
81'
Желтая карточка
К. Каблан
80'
Замена
К. Каблан
️️️️
M. Poaty
80'
Замена
R. Giger
️️️️
К. Сене
73'
Замена
T. Coyle
️️️️
Б. Лабе
Замена
Н. Хаас
️️️️
Д. Симани
72'
Замена
Я. Кадак
️️️️
С. Шадер
71'
ГОЛ! 1:1!
П. Дорн
62'
54'
Желтая карточка
Г. Салаи
Желтая карточка
Д. Симани
49'
49'
Желтая карточка
О. Кустодио
Замена
Й. Лефгрен
️️️️
L. Meyer
46'
Замена
L. Winkler
️️️️
М. Майер
22'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Сене
Красная карточка
Н. Белоко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лорец
5
14
Жакес
6
Симани
2
30
Яшари
20
Дорн
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
10
Оку
2-1-3-2-2
30
Летица
5
Дабанли
22
Салаи
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
90
Калу
8
Илие
9
Сене
96
Лабе
5
4
Лефгрен
4
Лефгрен
5
69
Шадер
26
Кадак
26
Кадак
69
Шадер
6
Симани
32
Хаас
32
Хаас
6
Симани
7
Майер
29
29
7
Майер
10
Оку
27
Виллигер
27
Виллигер
10
Оку
18
22
Каблан
22
Каблан
18
9
Сене
34
34
9
Сене
96
Лабе
11
11
96
Лабе
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
324
360
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
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