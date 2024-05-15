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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 15 мая 2024
Лозанна-Спорт
15.05.2024, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Люцерн
14'
Т. Клидже
81'
Т. Оку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
Вторая желтая
Н. Дюсенн
85'
85'
Желтая карточка
Н. Хаас
Желтая карточка
К. Сене
84'
Замена
S. Grippo
️️️️
Ф. Диабате
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
Т. Оку
Пас отдал
П. Дорн
66'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
66'
Замена
Н. Хаас
️️️️
L. Winkler
Желтая карточка
Н. Дюсенн
59'
Замена
К. Сене
️️️️
Р. Илие
56'
Замена
С. Калу
️️️️
Б. Лабе
56'
Замена
С. Пафунди
️️️️
С. Кукурузович
56'
46'
Замена
Т. Оку
️️️️
Т. Клидже
Желтая карточка
С. Кукурузович
43'
42'
Желтая карточка
Т. Клидже
27'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
А. Грбич
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клидже
Пас отдал
S. Ottiger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Альвин Саншеш
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Люцерн
17
Мартин Фридек
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
4-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Салаи
12
Лусиф
10
Саншеш
7
Кукурузович
18
8
Илие
34
Диабате
96
Лабе
3-3-2-2
1
Лорец
14
Жакес
4
Лефгрен
5
20
Дорн
14
Яшари
2
29
26
Кадак
18
Клидже
9
Грбич
7
Кукурузович
20
Пафунди
20
Пафунди
7
Кукурузович
96
Лабе
90
Калу
90
Калу
96
Лабе
34
Диабате
2
2
34
Диабате
8
Илие
9
Сене
9
Сене
8
Илие
29
32
Хаас
32
Хаас
29
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
9
Грбич
27
Виллигер
27
Виллигер
9
Грбич
18
Клидже
10
Оку
10
Оку
18
Клидже
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
17
Мартин Фридек
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
17
Мартин Фридек
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
3
1
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
5
Офсайды
0
3
Количество передач
504
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
- : -
06.12.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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