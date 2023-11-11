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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Лозанна-Спорт
Ивердон - Лозанна-Спорт: обзор матча 11 ноября 2023
Ивердон
11.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
1'
В. Тасар
45+2'
К. Оморуйи
33'
К. Сене
39'
К. Сене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
N. Gunnarsson
90'
89'
Замена
D. Schwizer
️️️️
Ф. Диабате
89'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
77'
Желтая карточка
J. Roche
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
С. Гуэ
76'
66'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Н. Дюсенн
Замена
А. Сотье
️️️️
А. Лусиф
46'
ГОЛ! 2:2!
К. Оморуйи
Пас отдал
А. Лусиф
45'
+2
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Сене
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Сене
Пас отдал
Ф. Диабате
24'
Желтая карточка
О. Кустодио
Желтая карточка
С. Гуэ
23'
Желтая карточка
А. Лусиф
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Тасар
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Степан Кукурузович
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
3-3-2-2
22
13
Тижани
12
Лусиф
6
4
Дель Фабро
10
Гуэ
71
10
Кеспедес
27
Тасар
11
Лунгойи
18
Махиус
1-1-3-1-4
30
Летица
3
Дюсенн
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
90
Калу
34
Диабате
10
Саншеш
51
Хушич
9
Сене
12
Лусиф
32
Сотье
32
Сотье
12
Лусиф
10
Гуэ
23
23
10
Гуэ
3
Дюсенн
5
Дабанли
5
Дабанли
3
Дюсенн
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
34
Диабате
7
7
34
Диабате
Остались в запасе
Ивердон
Лозанна-Спорт
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Ивердон - Лозанна-Спорт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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