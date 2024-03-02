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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 марта 2024
Базель
02.03.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
90+2'
Д. Шмид
9'
А. Бернед
88'
А. Лусиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 1:2!
Д. Шмид
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Лусиф
Пас отдал
А. Бернед
85'
Желтая карточка
Ф. Диабате
85'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Ф. Диабате
79'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
76'
Замена
А. Лусиф
️️️️
О. Кустодио
Замена
Б. Кололли
️️️️
А. Каде
76'
72'
Желтая карточка
К. Каблан
65'
Замена
А. Саншеш
️️️️
С. Пафунди
65'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
53'
Желтая карточка
Г. Салаи
Замена
️️️️
J. Gauto
46'
46'
Замена
К. Каблан
️️️️
M. Poaty
Желтая карточка
А. Каде
45'
+4
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Бернед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Дион Какури
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Хитц
3
Вуйоз
37
Баришич
12
Вейга
20
Фрай
31
Шмид
34
Джака
30
Каде
11
Барри
18
33
3-1-3-1-2
30
Летица
3
Дюсенн
22
Салаи
34
10
Кустодио
18
24
24
Бернед
20
Пафунди
9
Сене
34
Диабате
30
Каде
10
Кололли
10
Кололли
30
Каде
18
22
Каблан
22
Каблан
18
34
Диабате
5
Дабанли
5
Дабанли
34
Диабате
10
Кустодио
12
Лусиф
12
Лусиф
10
Кустодио
20
Пафунди
10
Саншеш
10
Саншеш
20
Пафунди
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
8
Дион Какури
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
8
Дион Какури
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
85
Mohsen Abdeljaoued
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
1
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
5
1
Количество передач
529
359
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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