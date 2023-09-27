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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 27 сентября 2023
Лугано
27.09.2023, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
34'
Ж. Целар
74'
Я. Чиминьяни
48'
А. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
87'
Замена
T. Coyle
️️️️
А. Бернед
77'
Замена
С. Калу
️️️️
О. Кустодио
77'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
D. Schwizer
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Р. Мачек
77'
ГОЛ! 2:1!
Я. Чиминьяни
Пас отдал
У. Бизлими
74'
67'
Замена
К. Сене
️️️️
Б. Лабе
67'
Замена
Р. Илие
️️️️
Ф. Диабате
Замена
У. Бизлими
️️️️
И. Алиседа
63'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Р. Штеффен
63'
Замена
А. Гргич
️️️️
Д. Саббатини
62'
60'
Желтая карточка
А. Саншеш
Замена
А. Хайдари
️️️️
Л. Лукас Маи
52'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Саншеш
37'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
ГОЛ! 1:0!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Мачек
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
4-2-2-2
1
Сайпи
17
Маи
28
Хайризи
26
Маркеш
4
Эспиноса
28
Мачек
14
Саббатини
31
Алиседа
11
Штеффен
9
Целар
10
Боттани
3-1-1-5
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Каблан
10
Кустодио
24
Бернед
34
Диабате
7
96
Лабе
10
Саншеш
51
Хушич
17
Маи
21
Хайдари
21
Хайдари
17
Маи
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
28
Мачек
14
Саббатини
8
Гргич
8
Гргич
14
Саббатини
31
Алиседа
25
Бизлими
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
11
Штеффен
7
7
Кукурузович
7
Кукурузович
7
34
Диабате
8
Илие
8
Илие
34
Диабате
10
Кустодио
90
Калу
90
Калу
10
Кустодио
96
Лабе
9
Сене
9
Сене
96
Лабе
24
Бернед
11
11
24
Бернед
Остались в запасе
Лугано
Лозанна-Спорт
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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