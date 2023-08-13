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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 13 августа 2023
Базель
13.08.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
61'
А. Хунцикер
6'
К. Сене
90+4'
А. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Бальде
90'
+1
Замена
J. Roche
️️️️
Р. Илие
90'
+1
Замена
T. Coyle
️️️️
А. Саншеш
Замена
У. Фогель
️️️️
Д. Шмид
85'
77'
Замена
S. Grippo
️️️️
К. Каблан
Желтая карточка
В. Бюргер
71'
65'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
ГОЛ! 1:1!
А. Хунцикер
Пас отдал
В. Бюргер
61'
58'
Желтая карточка
А. Бальде
Замена
Э. Эссиам
️️️️
Ж. Огустен
46'
44'
Желтая карточка
К. Сене
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Сене
4'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лозанна-Спорт
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
34
Джига
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
5
Ланг
18
Бюргер
31
Шмид
30
Каде
17
Миллар
11
Барри
97
Огустен
3-1-1-2-4
34
3
Дюсенн
22
Каблан
10
Кустодио
24
Бернед
8
Илие
14
Бальде
51
Хушич
10
Саншеш
9
Сене
1
31
Шмид
28
Фогель
28
Фогель
31
Шмид
97
Огустен
6
Эссиам
6
Эссиам
97
Огустен
8
Илие
24
24
8
Илие
22
Каблан
2
2
22
Каблан
10
Саншеш
11
11
10
Саншеш
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
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