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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 04 ноября 2023
Лозанна-Спорт
04.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Лугано
71'
С. Калу
80'
Б. Лабе
90+4'
D. Schwizer
75'
Д. Саббатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
ГОЛ! 3:1!
D. Schwizer
Пас отдал
Т. Сузуки
90'
+4
Замена
D. Schwizer
️️️️
С. Калу
90'
+2
83'
Замена
А. Аригони
️️️️
Д. Эспиноса
83'
Замена
Х. Маю
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
83'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
У. Бизлими
Замена
Б. Дабанли
️️️️
M. Poaty
81'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
А. Саншеш
81'
ГОЛ! 2:1!
Б. Лабе
Пас отдал
С. Калу
80'
79'
Желтая карточка
Р. Мачек
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Саббатини
Пас отдал
Р. Штеффен
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
71'
70'
Вторая желтая
М. Маркеш
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Ф. Диабате
57'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
57'
54'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Б. Бабич
44'
Желтая карточка
М. Маркеш
41'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
Желтая карточка
К. Сене
32'
Желтая карточка
А. Саншеш
27'
26'
Желтая карточка
К. Хайризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Лозанна-Спорт
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Степан Кукурузович
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
1-1-3-1-4
30
Летица
3
Дюсенн
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
90
Калу
51
Хушич
9
Сене
34
Диабате
10
Саншеш
3-2-2-1-3
21
Хайдари
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
28
Хайризи
14
Саббатини
25
Бизлими
11
Штеффен
90
10
Боттани
27
Бабич
18
5
Дабанли
5
Дабанли
18
34
Диабате
25
Сузуки
25
Сузуки
34
Диабате
10
Саншеш
7
Кукурузович
7
Кукурузович
10
Саншеш
90
Калу
7
7
90
Калу
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
25
Бизлими
17
Маи
17
Маи
25
Бизлими
4
Эспиноса
34
Аригони
34
Аригони
4
Эспиноса
27
Бабич
28
Мачек
28
Мачек
27
Бабич
29
Бельхадж Махмуд
14
Маю
14
Маю
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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