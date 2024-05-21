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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Лозанна-Спорт - Грассхоппер: обзор матча 21 мая 2024
Лозанна-Спорт
21.05.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Грассхоппер
89'
Замена
A. Abubakar
️️️️
П. Шурпф
75'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
71'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Р. Илие
71'
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Ррудхани
60'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
А. Бернед
60'
Замена
S. Grippo
️️️️
Н. Дюсенн
60'
60'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Д. Бабунски
59'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Б. Финк
45'
+4
Желтая карточка
Д. Бабунски
Желтая карточка
Д. Ррудхани
45'
+2
Желтая карточка
К. Сене
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Кали Сене
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-1-2-2-2
22
Каблан
3
Дюсенн
22
Салаи
12
Лусиф
10
Кустодио
77
Ррудхани
24
Бернед
8
Илие
20
Пафунди
1
9
Сене
3-2-2-1-2
71
Хаммел
3
Паскочи
15
Секо
8
54
19
Ходжа
11
Шурпф
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
21
Финк
24
Бернед
7
Кукурузович
7
Кукурузович
24
Бернед
8
Илие
10
Саншеш
10
Саншеш
8
Илие
77
Ррудхани
90
Калу
90
Калу
77
Ррудхани
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
3
Дюсенн
2
2
3
Дюсенн
77
де Карвальо Феррейра
7
Нденг
7
Нденг
77
де Карвальо Феррейра
21
Финк
22
Момо
22
Момо
21
Финк
12
Бабунски
11
Моранди
11
Моранди
12
Бабунски
11
Шурпф
11
11
11
Шурпф
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Грассхоппер
2
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
12
Офсайды
0
3
Количество передач
441
351
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
- : -
06.12.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Thies, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Новости команд
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Лозанна-Спорт
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