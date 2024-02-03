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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 03 февраля 2024
Лозанна-Спорт
03.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
8'
Э. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
82'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
82'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
63'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Угринич
63'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Э. Колли
Замена
С. Пафунди
️️️️
К. Сене
46'
Замена
R. Giger
️️️️
О. Кустодио
46'
22'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
А. Бернед
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Колли
7'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Л. Бенито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
2-1-3-2-2
30
Летица
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
18
24
Бернед
24
8
Илие
90
Калу
96
Лабе
9
Сене
4-3-1-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
23
Бенито
12
Аменда
16
Перссон
23
Угринич
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Колли
99
Монтейру
26
Иттен
10
Кустодио
34
34
10
Кустодио
9
Сене
20
Пафунди
20
Пафунди
9
Сене
19
Колли
22
Мвука
22
Мвука
19
Колли
23
Бенито
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
23
Бенито
23
Угринич
19
Ниасс
19
Ниасс
23
Угринич
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
1
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
16
Офсайды
4
2
Количество передач
372
411
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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