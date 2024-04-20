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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 20 апреля 2024
Лугано
20.04.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
4'
У. Бизлими
10'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
Пенальти не реализован!
Р. Штеффен
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Замена
И. Алиседа
️️️️
У. Бизлими
85'
78'
Желтая карточка
Г. Салаи
Замена
Р. Мачек
️️️️
Д. Саббатини
78'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
78'
Желтая карточка
А. Гргич
76'
Желтая карточка
У. Думбия
75'
Замена
Х. Маю
️️️️
Я. Чиминьяни
68'
67'
Желтая карточка
О. Кустодио
67'
Желтая карточка
С. Пафунди
57'
Замена
Г. Салаи
️️️️
Б. Дабанли
57'
Замена
К. Каблан
️️️️
Р. Илие
46'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Ф. Диабате
46'
Замена
J. Roche
️️️️
А. Саншеш
ГОЛ! 2:0!
А. Гргич
Пас отдал
У. Бизлими
10'
ГОЛ! 1:0!
У. Бизлими
Пас отдал
Я. Чиминьяни
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
17
Маи
20
Думбия
25
Бизлими
8
Гргич
14
Саббатини
21
Чиминьяни
11
Штеффен
9
Целар
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
18
10
Саншеш
24
Бернед
8
Илие
34
Диабате
9
Сене
21
Чиминьяни
14
Маю
14
Маю
21
Чиминьяни
14
Саббатини
28
Мачек
28
Мачек
14
Саббатини
25
Бизлими
31
Алиседа
31
Алиседа
25
Бизлими
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
8
Илие
22
Каблан
22
Каблан
8
Илие
5
Дабанли
22
Салаи
22
Салаи
5
Дабанли
10
Саншеш
24
24
10
Саншеш
34
Диабате
20
Пафунди
20
Пафунди
34
Диабате
Остались в запасе
Лугано
Лозанна-Спорт
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
27
Борис Бабич
ЦФ
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
2
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
436
388
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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