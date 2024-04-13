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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Цюрих
Лозанна-Спорт - Цюрих: обзор матча 13 апреля 2024
Лозанна-Спорт
13.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
26'
Ф. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Цюрих
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
С. Пафунди
90'
+3
Желтая карточка
Б. Лабе
88'
87'
Замена
И. Сантини
️️️️
Ф. Дапрела
Замена
А. Лусиф
️️️️
Ф. Диабате
83'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
70'
Замена
К. Каблан
️️️️
А. Бернед
70'
64'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
А. Маркезано
64'
Замена
С. Ходжа
️️️️
S. Wallner
52'
Желтая карточка
Б. Красники
Замена
J. Roche
️️️️
Д. Ррудхани
46'
46'
Замена
Д. Барни
️️️️
Д. Окита
ГОЛ! 1:0!
Ф. Диабате
Пас отдал
С. Пафунди
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
77
Ррудхани
18
24
Бернед
20
Пафунди
9
Сене
34
Диабате
4-1-2-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Дапрела
44
Данте
18
Мэттью
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
7
Красники
4
24
Бернед
22
Каблан
22
Каблан
24
Бернед
20
Пафунди
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
20
Пафунди
34
Диабате
12
Лусиф
12
Лусиф
34
Диабате
77
Ррудхани
24
24
77
Ррудхани
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
19
Маркезано
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
19
Маркезано
14
Окита
18
Барни
18
Барни
14
Окита
4
3
Ходжа
3
Ходжа
4
5
Дапрела
18
Сантини
18
Сантини
5
Дапрела
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Цюрих
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Живко Костадинович
ВР
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Лозанна-Спорт - Цюрих
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
4
17
Офсайды
3
1
Количество передач
352
404
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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