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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Грассхоппер - Лозанна-Спорт: обзор матча 01 апреля 2024
Грассхоппер
01.04.2024, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
15'
Б. Дабанли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лозанна-Спорт
82'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Б. Дабанли
81'
Желтая карточка
Р. Илие
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Г. Моранди
76'
Замена
М. Паскочи
️️️️
Д. Абелс
76'
75'
Желтая карточка
Б. Лабе
73'
Замена
J. Roche
️️️️
Ф. Диабате
73'
Замена
К. Каблан
️️️️
M. Poaty
63'
Замена
С. Пафунди
️️️️
А. Саншеш
62'
Замена
Р. Илие
️️️️
Д. Ррудхани
Замена
Ф. Момо
️️️️
A. Abubakar
61'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
П. Шурпф
61'
Желтая карточка
J. Laws
52'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
К. Тоберс
33'
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дабанли
Пас отдал
О. Кустодио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
24
Jamie Roche
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
3-4-3
71
Хаммел
15
Секо
28
2
Абелс
4
Тоберс
7
Нденг
11
Шурпф
6
Абраши
21
Финк
11
11
Моранди
3-1-4-2
30
Летица
5
Дабанли
22
Салаи
34
10
Кустодио
18
10
Саншеш
24
Бернед
77
Ррудхани
96
Лабе
34
Диабате
4
Тоберс
19
Ходжа
19
Ходжа
4
Тоберс
2
Абелс
3
Паскочи
3
Паскочи
2
Абелс
11
Моранди
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
11
Моранди
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
22
Момо
22
Момо
11
18
22
Каблан
22
Каблан
18
5
Дабанли
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
5
Дабанли
34
Диабате
24
24
34
Диабате
10
Саншеш
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Саншеш
77
Ррудхани
8
Илие
8
Илие
77
Ррудхани
Остались в запасе
Грассхоппер
Лозанна-Спорт
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Остались в запасе
5
Dircssi Ngonzo
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Seydou Traoré
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Грассхоппер - Лозанна-Спорт
1
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
461
367
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Летцигрунд
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