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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 30 сентября 2023
Серветт
30.09.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
54'
М. Стеванович
56'
Д. Кутеса
39'
А. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Э. Кривелли
90'
+2
84'
Замена
T. Coyle
️️️️
К. Сене
84'
Замена
Б. Лабе
️️️️
Ф. Диабате
Замена
Г. Ондуа
️️️️
К. Бедья
77'
66'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Илие
66'
Замена
J. Roche
️️️️
О. Кустодио
ГОЛ! 2:1!
Д. Кутеса
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
Пас отдал
К. Бедья
54'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Т. Конья
46'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ж. Гуйемено
46'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Ж. Онгуене
44'
42'
Желтая карточка
А. Саншеш
Желтая карточка
Д. Кутеса
42'
Желтая карточка
М. Стеванович
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Саншеш
Пас отдал
Р. Илие
Замена
Й. Северен
️️️️
С. Руй
22'
Желтая карточка
К. Цунемото
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Малл
18
Мазику
4
Руй
68
Онгуене
6
Цунемото
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
21
Гуйемено
8
Антунес
9
Бедья
3-1-1-1-4
30
Летица
3
Дюсенн
5
Дабанли
34
10
Кустодио
24
Бернед
8
Илие
51
Хушич
10
Саншеш
34
Диабате
9
Сене
4
Руй
19
Северен
19
Северен
4
Руй
68
Онгуене
3
Вуйоз
3
Вуйоз
68
Онгуене
9
Бедья
5
Ондуа
5
Ондуа
9
Бедья
8
Конья
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Конья
21
Гуйемено
27
Кривелли
27
Кривелли
21
Гуйемено
10
Кустодио
24
24
10
Кустодио
8
Илие
90
Калу
90
Калу
8
Илие
34
Диабате
96
Лабе
96
Лабе
34
Диабате
9
Сене
11
11
9
Сене
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
78
Лео Бессон
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
22
Крис Каблан
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Остались в запасе
22
Крис Каблан
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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1 : 0
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