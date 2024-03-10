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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 10 марта 2024
Серветт
10.03.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
34'
Т. Нисимура (П)
82'
Э. Кривелли (П)
90+5'
Э. Кривелли
25'
С. Пафунди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 3:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Б. Болла
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Вторая желтая
Д. Бронн
89'
Желтая карточка
Д. Бронн
89'
Замена
Т. Маньин
️️️️
А. Антунес
89'
Замена
Б. Болла
️️️️
Т. Конья
88'
83'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
С. Пафунди
83'
Замена
А. Саншеш
️️️️
J. Roche
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Кривелли
82'
81'
Желтая карточка
J. Roche
Желтая карточка
Т. Конья
79'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Нисимура
78'
71'
Желтая карточка
R. Giger
70'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
70'
Замена
А. Лусиф
️️️️
R. Giger
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Кутеса
65'
34'
Желтая карточка
Б. Дабанли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Нисимура
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Пафунди
Пас отдал
А. Бернед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
4-3-2-1
18
Малл
18
Мазику
4
Руй
6
Бронн
6
Цунемото
8
Конья
5
Ондуа
9
Стеванович
7
Кутеса
8
Антунес
20
Нисимура
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
18
24
24
Бернед
20
Пафунди
34
Диабате
9
Сене
8
Конья
77
Болла
77
Болла
8
Конья
8
Антунес
2
Маньин
2
Маньин
8
Антунес
20
Нисимура
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Нисимура
7
Кутеса
27
Кривелли
27
Кривелли
7
Кутеса
34
12
Лусиф
12
Лусиф
34
20
Пафунди
77
Ррудхани
77
Ррудхани
20
Пафунди
24
10
Саншеш
10
Саншеш
24
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Остались в запасе
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
2
1
4
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
18
Офсайды
0
3
Количество передач
366
370
Сейвы
1
7
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
13
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
24
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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