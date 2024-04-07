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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 07 апреля 2024
Люцерн
07.04.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Н. Хаас
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Диабате
90'
+2
Желтая карточка
К. Каблан
89'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Илие
86'
Желтая карточка
Р. Илие
Замена
Н. Хаас
️️️️
Н. Белоко
83'
74'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
А. Бернед
74'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Д. Ррудхани
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
71'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
Л. Жакес
71'
64'
Желтая карточка
А. Саншеш
60'
Замена
К. Сене
️️️️
Б. Лабе
Замена
Т. Оку
️️️️
Т. Клидже
59'
Замена
А. Грбич
️️️️
Л. Виллигер
59'
Желтая карточка
Д. Симани
51'
Желтая карточка
Н. Белоко
45'
+2
Желтая карточка
L. Meyer
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
22
Крис Каблан
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
10
Альвин Саншеш
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лорец
5
4
Лефгрен
6
Симани
14
Жакес
14
Яшари
20
Дорн
16
Белоко
7
Майер
18
Клидже
27
Виллигер
4-1-3-1-1
30
Летица
3
Дюсенн
37
Нанизаямо
34
22
Каблан
10
Кустодио
10
Саншеш
24
Бернед
77
Ррудхани
8
Илие
96
Лабе
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
16
Белоко
32
Хаас
32
Хаас
16
Белоко
14
Жакес
19
Ульрих
19
Ульрих
14
Жакес
18
Клидже
10
Оку
10
Оку
18
Клидже
27
Виллигер
9
Грбич
9
Грбич
27
Виллигер
77
Ррудхани
20
Пафунди
20
Пафунди
77
Ррудхани
8
Илие
90
Калу
90
Калу
8
Илие
24
Бернед
34
Диабате
34
Диабате
24
Бернед
96
Лабе
9
Сене
9
Сене
96
Лабе
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
4
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
6
Нарушения
19
12
Офсайды
2
2
Количество передач
375
261
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
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